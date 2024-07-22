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鉅亨速報

盤中速報 - 如興(4414)大跌8%，報3.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

如興(4414-TW)22日09:34股價下跌0.3元，報3.45元，跌幅8%，成交372張。

如興(4414-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣製造、加工、買賣及進出口業務。成衣附屬品之加工、買賣及進出口業務。代理國內外廠商有關前各項業務之投標、報價、採購、經銷。

近5日股價上漲9.33%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-172 張
  • 外資買賣超：-172 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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