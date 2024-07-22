盤中速報 - 如興(4414)大跌8%，報3.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
如興(4414-TW)22日09:34股價下跌0.3元，報3.45元，跌幅8%，成交372張。
如興(4414-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣製造、加工、買賣及進出口業務。成衣附屬品之加工、買賣及進出口業務。代理國內外廠商有關前各項業務之投標、報價、採購、經銷。
近5日股價上漲9.33%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-172 張
- 外資買賣超：-172 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精聯(3652)急拉4.88%報47.75元，成交774張
- 盤中速報 - 宏旭-KY(2243)股價殺至跌停，跌停價28.25元，成交741張
- 盤中速報 - 和椿(6215)急拉4.46%報60.8元，成交1,223張
- 盤中速報 - 業強(6124)急跌-3.46%報32.5元，成交24張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇