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鉅亨速報

盤中速報 - 時碩工業(4566)股價殺至跌停，跌停價101.0元，成交17,315張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:21

時碩工業(4566-TW)22日09:21下跌11元，股價跌停報101.0元，委買1,382張、委賣68張，成交17,315張。

主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日下跌1.36%。

時碩工業(4566-TW)近5日股價上漲13.36%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,132 張
  • 外資買賣超：+3,749 張
  • 投信買賣超：+250 張
  • 自營商買賣超：+133 張
  • 融資增減：-1,226 張
  • 融券增減：+459 張

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