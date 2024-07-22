盤中速報 - 時碩工業(4566)股價殺至跌停，跌停價101.0元，成交17,315張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:21
時碩工業(4566-TW)22日09:21下跌11元，股價跌停報101.0元，委買1,382張、委賣68張，成交17,315張。
主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日下跌1.36%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,132 張
- 外資買賣超：+3,749 張
- 投信買賣超：+250 張
- 自營商買賣超：+133 張
- 融資增減：-1,226 張
- 融券增減：+459 張
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