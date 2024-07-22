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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額11.78億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:19

台股今日其他電子業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.13%，總成交額11.78億元，大盤占比4.87%。

該產業上漲家數21、下跌家數19、平盤家數3。領跌個股隆銘綠能(3018-TW)22日09:00股價下跌1.9元，報26.6元，跌幅6.67%。

其他電子近5日下跌5.39%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -5.39% -4.38%
近一月 -3.41% -1.65%
近三月 +33.25% +17.12%
近六月 +76.99% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22296.54-2.50%
隆銘綠能28.05-1.58%

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