盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額11.78億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:19
台股今日其他電子業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.13%，總成交額11.78億元，大盤占比4.87%。
該產業上漲家數21、下跌家數19、平盤家數3。領跌個股隆銘綠能(3018-TW)22日09:00股價下跌1.9元，報26.6元，跌幅6.67%。
其他電子近5日下跌5.39%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.39%
|-4.38%
|近一月
|-3.41%
|-1.65%
|近三月
|+33.25%
|+17.12%
|近六月
|+76.99%
|+29.34%
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