盤中速報 - 時碩工業(4566)大漲7.84%，報110元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:25
時碩工業(4566-TW)19日09:25股價上漲8元，報110.0元，漲幅7.84%，成交6,786張。
時碩工業(4566-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。
近5日股價上漲0.99%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,280 張
- 外資買賣超：+951 張
- 投信買賣超：+250 張
- 自營商買賣超：+79 張
- 融資增減：-2,045 張
- 融券增減：+77 張
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