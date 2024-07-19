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鉅亨速報

盤中速報 - 時碩工業(4566)大漲7.84%，報110元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:25

時碩工業(4566-TW)19日09:25股價上漲8元，報110.0元，漲幅7.84%，成交6,786張。

時碩工業(4566-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。

近5日股價上漲0.99%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,280 張
  • 外資買賣超：+951 張
  • 投信買賣超：+250 張
  • 自營商買賣超：+79 張
  • 融資增減：-2,045 張
  • 融券增減：+77 張

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