盤中速報 - 時碩工業(4566)股價拉至漲停，漲停價112.0元，成交9,808張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:28
時碩工業(4566-TW)19日09:28上漲10元，股價漲停報112.0元，委買42張、委賣1,010張，成交9,808張。
主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日下跌1.56%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,280 張
- 外資買賣超：+951 張
- 投信買賣超：+250 張
- 自營商買賣超：+79 張
- 融資增減：-2,045 張
- 融券增減：+77 張
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