〈台幣〉外資匯出不手軟 爆量重貶回防32.8元 探逾8年新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-19 18:19

台北股匯今 (19) 日上演雙殺走勢，在外資大舉賣股並匯出下，新台幣兌美元一度狂貶近 2 角，迫使央行加大調節力道，儘管出口商也有進場拋匯，但仍是螳臂擋車，終場貶值 1.25 角，收在 32.73 元，創 8 年多來新低，台北及元太外匯兩市成交量爆出 30.18 億美元，為今年以來第二大。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.65 元，匯銀主管指出，外資匯出不手軟，匯價一度來到 32.798 元，重貶 1.93 角，下探 2016 年 5 月中旬以來的新低點，不過，出口商蜂擁而至，拋匯力道也不小，加上央行全日都有分散的調節，台北匯市屬於淺碟市場，「若不出手恐貶到更可怕的局面」。

至於進口商，匯銀主管說，因為價格貴得買不下手，大多抱持觀望。新台幣兌美元終場貶勢收斂，以 32.73 元作收，貶值 1.25 角，為 2016 年 5 月 23 日以來新低。

匯銀主管指出，台股正面臨漲多回檔壓力，加上拜登傳出可能退選，川普當選機率急遽升高，並揚言對台收取保護費，使得地緣政治風險加大。

此外，外資已經陸續收到台積電等多檔股票發放的股息，由於台股短線上仍有下跌壓力，外資拿到股利不再投資投入股市的話，一段時間內他們勢必要匯出，因此，預期接下來買美元的需求可能還是很大。

匯銀主管坦言，隨著新台幣持續走弱，下周有可能就會見到失守 32.8 元關卡，甚至不排除回測 33 元整數大關。