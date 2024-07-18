〈台幣〉股匯各走各路 連2升收32.605元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 18:44

台股今 (18) 日賣壓沉重，外資大舉提款 538 億元，不過，台北匯市走出自己的路，外資雙向進出、有賣有買，使得匯價上下波動劇烈，新台幣兌美元終場收在 32.605 元，升值 1.1 分，為連 2 升，台北及元太外匯市場總成交值放大至 17.77 億美元。

台北股匯依舊走勢脫鉤，新台幣兌美元匯率今天以 32.55 元開盤，在外資匯入下，一度升抵 32.55 元，但部分外資偏向賣股匯出，使得匯價迅速翻貶，最低來到 32.65 元，高低振盪 1 角，最後在央行稍加調節助力下，終場小升以 32.605 元作收。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.18%，日元持續強彈、升幅 0.53%，扮演亞幣領頭羊，人民幣升值 0.08%，新加坡幣 0.07%，新台幣小升 0.03%，唯獨韓元貶值 0.07%。

多位聯準會 (Fed) 官員的言論表明，市場解讀，他們正在為第三季開始的降息做好準備。美元指數周三一度跌至四個月低點。