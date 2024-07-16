日股轉骨屢創新高 東證CEO：下一步要精簡成份股
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:35
日股屢創創高，日本交易所執行長山道裕己 (Hiromi Yamaji) 近期接受媒體訪問時表示，日股改革已看見成效，下一步要「推促上市企業提升市值」，採取措施包括拉抬東證指數門檻，將使成份股數量減少。
山道裕己指出，隨著推動上市公司治理改革，以及股東的活躍程度上升，目前在日本「盲目」上市的公司變少了。「過去，許多日本企業僅是為了名氣而維持上市的狀態，但由於股東的期望增加，以及交易所推動改善公司治理，這種情況正在改變。」
根據統計，截至 6 月底，在東證主機板 Prime 市場的 1,643 家公司中，已經有 1,335 家遵守交易所的要求，公佈提高估值的計畫。隨著二級市場的日益活躍，熱度也傳導至更廣泛的金融交易。
山道裕己表示，排隊上市的公司取消 IPO 計劃，或者上市公司決定私有化都是健康的跡象，這些公司有機會在改善營運並「變得強大」後回歸股票市場。
面對已經取得好成績的企業，山道裕己透露，已經準備好做更多公司來鼓勵企業改善治理，包括「進一步抬高納入東證指數的門檻」。
山道裕己進一步稱，根據已經提出的改革規則，接下來東證指數可能會增加（根據市值調整的）自由流通股要求，預期這項變更可能會減少東證指數成分股的數量，到 2028 年下半年可能會減少 4 成至約 1,200 家。
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