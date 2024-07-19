〈台幣〉股匯雙殺 重貶逾1.5角摜破32.7元關卡 探8年新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-19 10:24

台北股匯今 (19) 日上演雙殺走勢，大盤一度下跌超過 400 點，失守 23000 點大關，新台幣兌美元匯率今天以 32.65 元開盤後，隨著湧現美元買盤，一度貶值 1.55 角，摜破 32.7 元關卡，最低來到 32.76 元，創下 8 年多來的新低。

新台幣兌美元近來走自己的路，外資雙向操作，即便台股先前屢屢創高，匯價仍在 32.5-32.6 元盤旋，昨日以 32.605 元作收，不過，受到川普保護費言論影響，部分外資擴大匯出，今天匯價直接摜破 32.7 元關卡，下探 2016 年 5 月以來的新低點。

主要亞幣今天同步跳水，新台幣兌美元早盤重摔逾 0.46%，淪為最弱亞幣，韓元、泰銖均貶值超過 0.2%，新加坡幣貶值 0.1%，人民幣亦貶值 0.08%，日元兌美元則小幅走貶，匯價維持在 157 左右。

美元方面，美國上周初領失業救濟金人數躍升 2 萬人，至 24.3 萬人，高於市場調查的經濟學家預測的 23 萬人，但由於季節性因素，並不被認為是勞動力市場的顯著變化。此外，受新訂單大幅增加的推動，7 月美國中西洋部地區製造業活動指標的擴張超出預期。美元周四應聲走強。