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盤中速報 - 和益(1709)急拉3.08%報26.85元，成交6,804張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07

和益(1709-TW)近5分K漲速3.08%，19日09:07報26.85元，成交6,804張，今日漲幅為4.27％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

和益(1709-TW)近5日股價上漲12.94%，所屬產業為化學工業，相關化學工業上漲1.86%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,612 張
  • 外資買賣超：-1,537 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-75 張
  • 融資增減：+1,491 張
  • 融券增減：+62 張

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