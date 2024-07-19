盤中速報 - 和益(1709)急拉3.08%報26.85元，成交6,804張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
和益(1709-TW)近5分K漲速3.08%，19日09:07報26.85元，成交6,804張，今日漲幅為4.27％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
和益(1709-TW)近5日股價上漲12.94%，所屬產業為化學工業，相關化學工業上漲1.86%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,612 張
- 外資買賣超：-1,537 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-75 張
- 融資增減：+1,491 張
- 融券增減：+62 張
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