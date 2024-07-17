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鉅亨速報

盤中速報 - 和益(1709)急拉4.25%報24.6元，成交1,488張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:28

和益(1709-TW)近5分K漲速4.25%，17日09:28報24.6元，成交1,488張，今日漲幅為6.96％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

和益(1709-TW)近5日股價上漲2%，所屬產業為化學工業，相關化學工業下跌0.31%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+214 張
  • 外資買賣超：+219 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：-156 張
  • 融券增減：0 張

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