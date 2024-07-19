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鉅亨速報

盤中速報 - 宏旭-KY(2243)大漲8.25%，報31.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:05

宏旭-KY(2243-TW)19日09:05股價上漲2.4元，報31.5元，漲幅8.25%，成交548張。

宏旭-KY(2243-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車鈑金模具。

近5日股價上漲26.52%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-525 張
  • 外資買賣超：-630 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+105 張
  • 融資增減：+154 張
  • 融券增減：+194 張

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