鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-1.8元，預估目標價為14.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.5元下修至-1.8元，其中最高估值-0.51元，最低估值-2.47元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.51(-0.51)
|-1.21
|-1.45
|-3.44
|最低值
|-2.47(-2.47)
|-5.84
|-6.03
|-8.04
|平均值
|-1.59(-1.42)
|-3.11
|-3.96
|-5.74
|中位數
|-1.8(-1.5)
|-3.18
|-4
|-5.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|160.40億
|167.98億
|177.74億
|143.34億
|最低值
|156.77億
|146.41億
|135.99億
|126.82億
|平均值
|158.51億
|156.11億
|158.14億
|135.08億
|中位數
|158.31億
|155.37億
|161.92億
|135.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|18.86億
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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