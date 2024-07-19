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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-1.8元，預估目標價為14.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 00:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.5元下修至-1.8元，其中最高估值-0.51元，最低估值-2.47元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.51(-0.51)-1.21-1.45-3.44
最低值-2.47(-2.47)-5.84-6.03-8.04
平均值-1.59(-1.42)-3.11-3.96-5.74
中位數-1.8(-1.5)-3.18-4-5.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值160.40億167.98億177.74億143.34億
最低值156.77億146.41億135.99億126.82億
平均值158.51億156.11億158.14億135.08億
中位數158.31億155.37億161.92億135.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入18.86億18.88億19.86億19.98億170.16億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSATS

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