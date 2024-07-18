盤後速報 - 三商電(2427)次交易(19)日除息0.9元，參考價31.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
三商電(2427-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
首日參考價為31.45元，相較今日收盤價32.35元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|32.35
|0.89998
|2.78%
|0.0
|2023/07/18
|30.6
|0.35
|1.14%
|0.0
|2022/08/01
|12.75
|0.35
|2.75%
|0.0
|2021/08/27
|10.65
|0.3
|2.82%
|0.0
|2020/07/21
|10.95
|0.35
|3.2%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 東研信超(6840)次交易(22)日除權1元，參考價75.55元
- 盤後速報 - 洋基工程(6691)次交易(22)日除權息18元，參考價332.08元
- 盤後速報 - 穎崴(6515)次交易(22)日除息11元，參考價968.0元
- 盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(22)日除息37.5元，參考價1732.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇