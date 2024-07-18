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鉅亨速報

盤後速報 - 三商電(2427)次交易(19)日除息0.9元，參考價31.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

三商電(2427-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為31.45元，相較今日收盤價32.35元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 32.35 0.89998 2.78% 0.0
2023/07/18 30.6 0.35 1.14% 0.0
2022/08/01 12.75 0.35 2.75% 0.0
2021/08/27 10.65 0.3 2.82% 0.0
2020/07/21 10.95 0.35 3.2% 0.0

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