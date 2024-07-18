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鉅亨速報

盤後速報 - 新保(9925)下週(7月25日)除息2元，預估參考價40.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

新保(9925-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月18日)收盤價42.45元計算，預估參考價為40.45元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

新保(9925-TW)所屬產業為其他業，主要業務為防盜,防火,防災之安全維護。現金或其他貴重物品運送及人身之安全維護。門禁設備,數位影像監控之系統規劃,設計保養,修理按裝,及諮詢顧問。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 42.45 2.0 4.71% 0.0
2023/07/26 41.9 2.0 4.77% 0.0
2022/07/26 40.6 2.0 4.93% 0.0
2021/08/19 39.4 2.0 5.08% 0.0
2020/08/04 37.55 1.9 5.06% 0.1

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