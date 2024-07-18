盤後速報 - 新保(9925)下週(7月25日)除息2元，預估參考價40.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
新保(9925-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月18日)收盤價42.45元計算，預估參考價為40.45元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
新保(9925-TW)所屬產業為其他業，主要業務為防盜,防火,防災之安全維護。現金或其他貴重物品運送及人身之安全維護。門禁設備,數位影像監控之系統規劃,設計保養,修理按裝,及諮詢顧問。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|42.45
|2.0
|4.71%
|0.0
|2023/07/26
|41.9
|2.0
|4.77%
|0.0
|2022/07/26
|40.6
|2.0
|4.93%
|0.0
|2021/08/19
|39.4
|2.0
|5.08%
|0.0
|2020/08/04
|37.55
|1.9
|5.06%
|0.1
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 攸泰科技(6928)次交易(19)日除息1元，參考價78.9元
- 盤後速報 - 晉弘(6796)次交易(19)日除息1.8元，參考價98.2元
- 盤後速報 - 京晨科(6419)次交易(19)日除息3.8元，參考價169.2元
- 盤後速報 - 茂林-KY(4935)次交易(19)日除息1.5元，參考價60.4元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇