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鉅亨速報

盤後速報 - 大汽電(8931)下週(7月25日)除息2.1元，預估參考價51.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

大汽電(8931-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(7月18日)收盤價53.40元計算，預估參考價為51.3元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

大汽電(8931-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為汽電共生廠之經營,操作運轉管理及其設備之維修。汽電共生系統之設計管理顧問諮詢及設備之進出口諮詢。廢棄物清除處理及其設備安裝工程。近5日股價上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 53.40 2.1 3.93% 0.0
2023/06/27 64.6 2.5 3.87% 0.0
2022/07/21 29.95 1.5 5.01% 0.0
2021/08/12 30.65 1.4 4.57% 0.0
2020/07/15 28.9 1.1 3.81% 0.0

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