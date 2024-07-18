盤後速報 - 大汽電(8931)下週(7月25日)除息2.1元，預估參考價51.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
大汽電(8931-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(7月18日)收盤價53.40元計算，預估參考價為51.3元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
大汽電(8931-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為汽電共生廠之經營,操作運轉管理及其設備之維修。汽電共生系統之設計管理顧問諮詢及設備之進出口諮詢。廢棄物清除處理及其設備安裝工程。近5日股價上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|53.40
|2.1
|3.93%
|0.0
|2023/06/27
|64.6
|2.5
|3.87%
|0.0
|2022/07/21
|29.95
|1.5
|5.01%
|0.0
|2021/08/12
|30.65
|1.4
|4.57%
|0.0
|2020/07/15
|28.9
|1.1
|3.81%
|0.0
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