search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 普安(2495)下週(7月25日)除息0.7元，預估參考價32.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

普安(2495-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(7月18日)收盤價33.25元計算，預估參考價為32.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。近5日股價下跌2.44%，集中市場加權指數下跌0.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 33.25 0.7 2.11% 0.0
2023/07/31 25.15 0.6 2.39% 0.0
2022/08/01 15.0 0.4 2.67% 0.0
2021/08/25 15.85 0.3 1.89% 0.0
2020/07/28 13.45 0.606 4.51% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23398.47-1.56%
普安33.25-2.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
普安

87.5%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
普安

87.5%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
普安

87.5%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
普安

87.5%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty