盤後速報 - 普安(2495)下週(7月25日)除息0.7元，預估參考價32.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
普安(2495-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(7月18日)收盤價33.25元計算，預估參考價為32.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。近5日股價下跌2.44%，集中市場加權指數下跌0.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|33.25
|0.7
|2.11%
|0.0
|2023/07/31
|25.15
|0.6
|2.39%
|0.0
|2022/08/01
|15.0
|0.4
|2.67%
|0.0
|2021/08/25
|15.85
|0.3
|1.89%
|0.0
|2020/07/28
|13.45
|0.606
|4.51%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 攸泰科技(6928)次交易(19)日除息1元，參考價78.9元
- 盤後速報 - 晉弘(6796)次交易(19)日除息1.8元，參考價98.2元
- 盤後速報 - 京晨科(6419)次交易(19)日除息3.8元，參考價169.2元
- 盤後速報 - 茂林-KY(4935)次交易(19)日除息1.5元，參考價60.4元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇