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盤中速報 - 昆盈(2365)急拉4.33%報65.1元，成交63,125張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:52

昆盈(2365-TW)近5分K漲速4.33%，17日09:52報65.1元，成交63,125張，今日漲幅為9.97％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昆盈(2365-TW)近5日股價上漲17.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌0.75%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-10,429 張
  • 外資買賣超：-10,458 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：+2,415 張
  • 融券增減：-678 張

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