盤中速報 - 昆盈(2365)急拉4.33%報65.1元，成交63,125張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:52
昆盈(2365-TW)近5分K漲速4.33%，17日09:52報65.1元，成交63,125張，今日漲幅為9.97％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昆盈(2365-TW)近5日股價上漲17.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌0.75%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10,429 張
- 外資買賣超：-10,458 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：+2,415 張
- 融券增減：-678 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 柏騰(3518)股價拉至漲停，漲停價32.45元，成交2,034張
- 盤中速報 - 毅嘉(2402)大漲7.11%，報45.2元
- 盤中速報 - 景碩(3189)股價拉至漲停，漲停價132.0元，成交31,773張
- 盤中速報 - 盟立(2464)急拉3.61%報91.8元，成交11,122張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇