盤後速報 - 亞聚(1308)下週(7月25日)除息0.45元，預估參考價19.65元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
亞聚(1308-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。
以今日(7月18日)收盤價20.10元計算，預估參考價為19.65元，息值合計為0.45元，股息殖利率2.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞聚(1308-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為低密度聚乙烯及乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂之生產及銷售.。高密度聚乙烯及線型低密度聚乙烯之銷售.。分解性塑膠原料之製造及銷售.。近5日股價上漲7.95%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|20.10
|0.45
|2.24%
|0.0
|2023/07/27
|26.6
|1.2
|4.51%
|0.0
|2022/07/28
|29.05
|3.0
|10.33%
|0.0
|2021/09/02
|37.0
|1.2
|3.24%
|0.2
|2020/07/23
|19.6
|0.6
|3.06%
|0.5
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