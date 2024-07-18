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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉裕(1417)下週(7月25日)除息0.2元，預估參考價11.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

嘉裕(1417-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月18日)收盤價11.65元計算，預估參考價為11.45元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉裕(1417-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為男女成衣。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 11.65 0.2 1.72% 0.0
2023/07/27 13.4 0.37 2.76% 0.0
2022/07/21 10.35 0.35 3.38% 0.0
2021/08/05 15.0 0.3 2.0% 0.0
2020/07/10 10.95 0.5 4.57% 0.0

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