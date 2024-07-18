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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cedar Fair L.P.(FUN-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為64.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Cedar Fair L.P.(FUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.31元下修至3.24元，其中最高估值4.44元，最低估值2.13元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.44(4.44)4.995.81
最低值2.13(2.47)2.563.49
平均值3.08(3.3)3.794.67
中位數3.24(3.31)3.94.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值33.50億35.37億36.95億
最低值27.20億33.85億36.15億
平均值29.68億34.92億36.59億
中位數27.91億35.20億36.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.03-10.45-0.865.452.42
營業收入14.75億1.82億13.38億18.17億17.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Cedar Fair L.P.(FUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFUN

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