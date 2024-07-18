鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cedar Fair L.P.(FUN-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為64.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Cedar Fair L.P.(FUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.31元下修至3.24元，其中最高估值4.44元，最低估值2.13元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.44(4.44)
|4.99
|5.81
|最低值
|2.13(2.47)
|2.56
|3.49
|平均值
|3.08(3.3)
|3.79
|4.67
|中位數
|3.24(3.31)
|3.9
|4.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33.50億
|35.37億
|36.95億
|最低值
|27.20億
|33.85億
|36.15億
|平均值
|29.68億
|34.92億
|36.59億
|中位數
|27.91億
|35.20億
|36.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.03
|-10.45
|-0.86
|5.45
|2.42
|營業收入
|14.75億
|1.82億
|13.38億
|18.17億
|17.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Cedar Fair L.P.(FUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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