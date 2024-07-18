盤中速報 - 怡華(1456)大漲7.05%，報21.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:15
怡華(1456-TW)18日12:15股價上漲1.4元，報21.25元，漲幅7.05%，成交297張。
怡華(1456-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。纖維紡織品之加工及買賣。
近5日股價下跌1.98%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28 張
- 外資買賣超：+36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：-315 張
- 融券增減：0 張
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