盤後速報 - 怡華(1456)次交易(2)日除息0.2元，參考價19.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
怡華(1456-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為19.75元，相較今日收盤價19.95元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|19.95
|0.2
|1.0%
|0.0
|2022/06/16
|18.75
|1.5
|8.0%
|0.0
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