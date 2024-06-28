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鉅亨速報

盤後速報 - 怡華(1456)次交易(2)日除息0.2元，參考價19.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

怡華(1456-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為19.75元，相較今日收盤價19.95元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 19.95 0.2 1.0% 0.0
2022/06/16 18.75 1.5 8.0% 0.0

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