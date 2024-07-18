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鉅亨速報

盤中速報 - 神盾(6462)大跌7.28%，報280元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:22

神盾(6462-TW)18日10:22股價下跌22元，報280.0元，跌幅7.28%，成交6,537張。

神盾(6462-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。

近5日股價上漲13.53%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,321 張
  • 外資買賣超：+740 張
  • 投信買賣超：+325 張
  • 自營商買賣超：+256 張
  • 融資增減：+1,935 張
  • 融券增減：+422 張

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