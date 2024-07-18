盤中速報 - 神盾(6462)大跌7.28%，報280元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:22
神盾(6462-TW)18日10:22股價下跌22元，報280.0元，跌幅7.28%，成交6,537張。
神盾(6462-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。
近5日股價上漲13.53%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,321 張
- 外資買賣超：+740 張
- 投信買賣超：+325 張
- 自營商買賣超：+256 張
- 融資增減：+1,935 張
- 融券增減：+422 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 和康生(1783)大漲7.46%，報48.25元
- 盤中速報 - 萬潤(6187)股價殺至跌停，跌停價237.5元，成交1,938張
- 盤中速報 - 美隆電(2477)大漲7.09%，報30.95元
- 盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額24.31億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇