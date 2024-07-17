盤中速報 - 神盾(6462)急拉3.69%報308.5元，成交9,583張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:43
神盾(6462-TW)近5分K漲速3.69%，17日11:43報308.5元，成交9,583張，今日漲幅為9.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
神盾(6462-TW)近5日股價上漲13%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.39%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,799 張
- 外資買賣超：+1,274 張
- 投信買賣超：+325 張
- 自營商買賣超：+200 張
- 融資增減：+2,421 張
- 融券增減：+303 張
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