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鉅亨速報

盤中速報 - 神盾(6462)大漲7.26%，報303元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:38

神盾(6462-TW)17日11:38股價上漲20.5元，報303.0元，漲幅7.26%，成交8,187張。

神盾(6462-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。

近5日股價上漲13%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,799 張
  • 外資買賣超：+1,274 張
  • 投信買賣超：+325 張
  • 自營商買賣超：+200 張
  • 融資增減：+2,421 張
  • 融券增減：+303 張

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