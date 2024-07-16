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鉅亨速報

盤中速報 - 彬台(3379)急拉3.46%報44.9元，成交6,328張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:19

彬台(3379-TW)近5分K漲速3.46%，16日12:19報44.9元，成交6,328張，今日漲幅為6.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

彬台(3379-TW)近5日股價上漲22.99%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.45%。櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-257 張
  • 外資買賣超：-257 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+996 張
  • 融券增減：+363 張

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