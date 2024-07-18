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鉅亨速報

盤中速報 - 芯鼎(6695)大跌7.07%，報73.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:12

芯鼎(6695-TW)18日10:12股價下跌5.6元，報73.6元，跌幅7.07%，成交4,689張。

芯鼎(6695-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子零組件製造業。國際貿易業。

近5日股價上漲10.31%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+747 張
  • 外資買賣超：+752 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：+1,781 張
  • 融券增減：+312 張

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