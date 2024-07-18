盤中速報 - 芯鼎(6695)大跌7.07%，報73.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:12
芯鼎(6695-TW)18日10:12股價下跌5.6元，報73.6元，跌幅7.07%，成交4,689張。
芯鼎(6695-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子零組件製造業。國際貿易業。
近5日股價上漲10.31%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+747 張
- 外資買賣超：+752 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：+1,781 張
- 融券增減：+312 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 康全電訊(8089)股價殺至跌停，跌停價102.0元，成交4,906張
- 盤中速報 - 斐成(3313)大漲7%，報24.45元
- 盤中速報 - 佶優(5452)急拉3.05%報38.8元，成交4,813張
- 盤中速報 - 泰偉(3064)急跌-3.96%報98.7元，成交18張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇