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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)EPS預估上修至-0.16元，預估目標價為18.91元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 06:18

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.16元上修至-0.16元，其中最高估值0.05元，最低估值-0.63元，預估目標價為18.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.05(0.05)0.961.481.14
最低值-0.63(-0.63)-0.150.311.14
平均值-0.18(-0.19)0.370.741.14
中位數-0.16(-0.16)0.380.741.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值41.95億47.69億53.46億58.58億
最低值36.56億40.60億43.47億58.58億
平均值38.44億43.23億47.75億58.58億
中位數37.98億42.90億47.55億58.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入9.81億17.38億30.06億32.52億31.80億

詳細資訊請看美股內頁：
嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBILI

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