鉅亨速報 - Factset 最新調查：嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)EPS預估上修至-0.16元，預估目標價為18.91元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 06:18
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.16元上修至-0.16元，其中最高估值0.05元，最低估值-0.63元，預估目標價為18.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.05(0.05)
|0.96
|1.48
|1.14
|最低值
|-0.63(-0.63)
|-0.15
|0.31
|1.14
|平均值
|-0.18(-0.19)
|0.37
|0.74
|1.14
|中位數
|-0.16(-0.16)
|0.38
|0.74
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|41.95億
|47.69億
|53.46億
|58.58億
|最低值
|36.56億
|40.60億
|43.47億
|58.58億
|平均值
|38.44億
|43.23億
|47.75億
|58.58億
|中位數
|37.98億
|42.90億
|47.55億
|58.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|9.81億
|17.38億
|30.06億
|32.52億
|31.80億
詳細資訊請看美股內頁：
嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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