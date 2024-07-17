鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為86.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.28元，其中最高估值1.47元，最低估值0.91元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.47(1.47)
|1.88
|2.4
|2.8
|最低值
|0.91(0.91)
|1.47
|1.82
|2.44
|平均值
|1.27(1.26)
|1.61
|2.09
|2.61
|中位數
|1.28(1.26)
|1.56
|2.13
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.56億
|42.75億
|46.06億
|49.11億
|最低值
|35.34億
|38.28億
|40.40億
|41.90億
|平均值
|38.34億
|41.22億
|43.73億
|45.42億
|中位數
|38.96億
|41.61億
|44.17億
|45.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|20.22億
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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