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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為86.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.28元，其中最高估值1.47元，最低估值0.91元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.47(1.47)1.882.42.8
最低值0.91(0.91)1.471.822.44
平均值1.27(1.26)1.612.092.61
中位數1.28(1.26)1.562.132.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值39.56億42.75億46.06億49.11億
最低值35.34億38.28億40.40億41.90億
平均值38.34億41.22億43.73億45.42億
中位數38.96億41.61億44.17億45.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入20.22億11.45億21.36億25.73億32.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONK

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