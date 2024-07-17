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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為40.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.37元，其中最高估值0.44元，最低估值0.24元，預估目標價為40.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.44(0.44)0.590.81.01
最低值0.24(0.24)0.320.421.01
平均值0.36(0.36)0.460.581.01
中位數0.37(0.38)0.450.591.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.42億15.52億18.91億22.32億
最低值12.15億14.55億17.32億22.32億
平均值12.28億14.97億17.92億22.32億
中位數12.30億14.94億17.80億22.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-------0.090.03
營業收入2.38億3.27億4.98億7.39億9.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBROS

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