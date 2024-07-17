鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為40.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.37元，其中最高估值0.44元，最低估值0.24元，預估目標價為40.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.44(0.44)
|0.59
|0.8
|1.01
|最低值
|0.24(0.24)
|0.32
|0.42
|1.01
|平均值
|0.36(0.36)
|0.46
|0.58
|1.01
|中位數
|0.37(0.38)
|0.45
|0.59
|1.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.42億
|15.52億
|18.91億
|22.32億
|最低值
|12.15億
|14.55億
|17.32億
|22.32億
|平均值
|12.28億
|14.97億
|17.92億
|22.32億
|中位數
|12.30億
|14.94億
|17.80億
|22.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|-0.09
|0.03
|營業收入
|2.38億
|3.27億
|4.98億
|7.39億
|9.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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