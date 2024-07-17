〈能源盤後〉中國數據引發需求擔憂 原油連跌3日 Brent觸及一個月低點
鉅亨網編譯許家華 2024-07-17 05:28
由於全球第二大原油消費國中國的需求令人擔憂，原油期貨價格周二 (16 日) 連續第三個交易日下跌，全球基準 Brent 原油價格更是觸及一個月來的最低點。
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戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示：「雖然不可靠的數據讓中國經濟有點神秘，但目前看起來更像是看跌的謎團，而不是看漲的謎團。」
由於中國經濟數據低迷，Brent 和 WTI 原油價格周一下跌。根據中國國家統計機構周一發布的數據，中國經濟第二季成長年率為 4.7%，較第一季的 5.3% 大幅放緩。
德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，根據中國統計局，中國 6 月原油加工量為 5832 萬噸，即 142 萬桶 / 日，這是單日加工量 6 個月來最低水準。
Fritsch 在報告中表示，中國今年上半年加工量較去年同期下降 0.4%，上回出現這樣的降幅是在兩年前新冠疫情導致封城時。「中國當前數據不利油價，因此即使目前市場處於緊繃，我們也僅見有限的上行潛力。」Fritsch 說。
美國數據方面，6 月零售銷售持平，但經濟學家先前預測將下降 0.4%，意味數據略為看漲，但 Lynch 認為仍不足以打消市場對中國的擔憂。
與此同時，最近幾周美國的供應數據並未顯示明顯趨勢，「所以現在的焦點是需求。」他說。
美國能源資訊局 (EIA) 周三將公布該國上周石油供應最新情況。此前兩周商業原油庫存連續下降。
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