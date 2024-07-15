鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為25.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.37元下修至2.31元，其中最高估值2.9元，最低估值2.04元，預估目標價為25.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.9(2.9)
|3.98
|4.35
|2.23
|最低值
|2.04(2.04)
|1.93
|1.94
|2.23
|平均值
|2.34(2.37)
|2.9
|3.16
|2.23
|中位數
|2.31(2.37)
|2.93
|3.07
|2.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.94億
|51.67億
|54.86億
|45.06億
|最低值
|42.60億
|44.55億
|43.66億
|45.06億
|平均值
|45.81億
|48.88億
|50.62億
|45.06億
|中位數
|46.31億
|49.58億
|52.02億
|45.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.53
|-1.36
|-1.03
|2.11
|3.15
|營業收入
|19.90億
|9.66億
|24.71億
|41.49億
|47.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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