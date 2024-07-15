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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為25.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.37元下修至2.31元，其中最高估值2.9元，最低估值2.04元，預估目標價為25.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.9(2.9)3.984.352.23
最低值2.04(2.04)1.931.942.23
平均值2.34(2.37)2.93.162.23
中位數2.31(2.37)2.933.072.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.94億51.67億54.86億45.06億
最低值42.60億44.55億43.66億45.06億
平均值45.81億48.88億50.62億45.06億
中位數46.31億49.58億52.02億45.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.53-1.36-1.032.113.15
營業收入19.90億9.66億24.71億41.49億47.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLBRT

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