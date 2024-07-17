鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢考克惠特尼(HWC-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為56.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對漢考克惠特尼(HWC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.91元上修至5元，其中最高估值5.24元，最低估值4.81元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.24(5.19)
|5.37
|4.9
|最低值
|4.81(4.81)
|4.84
|4.9
|平均值
|5.03(4.93)
|5.12
|4.9
|中位數
|5(4.91)
|5.15
|4.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14.57億
|15.32億
|14.75億
|最低值
|14.46億
|14.85億
|14.75億
|平均值
|14.52億
|15.05億
|14.75億
|中位數
|14.52億
|15.05億
|14.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.72
|-0.54
|5.22
|5.98
|4.50
|營業收入
|14.27億
|13.59億
|13.33億
|14.67億
|18.90億
詳細資訊請看美股內頁：
漢考克惠特尼(HWC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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