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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢考克惠特尼(HWC-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為56.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對漢考克惠特尼(HWC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.91元上修至5元，其中最高估值5.24元，最低估值4.81元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.24(5.19)5.374.9
最低值4.81(4.81)4.844.9
平均值5.03(4.93)5.124.9
中位數5(4.91)5.154.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值14.57億15.32億14.75億
最低值14.46億14.85億14.75億
平均值14.52億15.05億14.75億
中位數14.52億15.05億14.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.72-0.545.225.984.50
營業收入14.27億13.59億13.33億14.67億18.90億

詳細資訊請看美股內頁：
漢考克惠特尼(HWC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHWC

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