毛小孩經濟夯 萬達寵物上櫃申請案獲審查過關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-15 19:59

從事寵物食品及用品銷售及寵物美容服務萬達寵物 (6968-TW)，上櫃申請案今 (15) 日獲 OTC 通過，萬達寵物 2024 年第一季財報營收 7.1 億元，稅後純益 3689 萬元，年增 15.29%，每股純益爲 0.92 元。

萬達寵物目前股本爲 3.99 億元，在全台已擁有超過 100 家直營門市，旗下有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及專注於寵物電商的「毛孩市集」等品牌。推薦證券商係福邦證券、富邦綜合證券及凱基證券。

萬達寵物 2024 第一季營收 7.1 億元，毛利率爲 40.92%，年減 0.34 個百分點，稅後純益 3689 萬元，年增 15.29%，每股純益爲 0.92 元。萬達寵物 2024 年 1-4 月營收 9.38 億元，年增 13.93%。

根據農業部寵物登記管理資訊網統計，全台犬貓認養登記數合計已逾 19.4 萬隻。

全台犬貓認養登記數合計已逾 19.4 萬隻。(鉅亨網記者張欽發攝)