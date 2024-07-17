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鉅亨速報

盤後速報 - 中探針(6217)次交易(18)日除息0.3元，參考價49.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

中探針(6217-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為49.2元，相較今日收盤價49.50元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 49.50 0.3 0.61% 0.0
2023/07/20 49.1 1.5 3.05% 0.0
2022/07/22 64.2 1.6701 2.6% 0.0
2021/07/30 41.9 1.0493 2.5% 0.0
2020/07/16 35.55 1.0285 2.89% 0.0

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