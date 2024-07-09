盤中速報 - 中探針(6217)大跌7.03%，報48.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:08
中探針(6217-TW)09日10:08股價下跌3.7元，報48.9元，跌幅7.03%，成交4,983張。
中探針(6217-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種精密探針製造及加工買賣、各種探針用測試治具之研發製造銷售。電子零組件、有線及無線電通信機械器材製造業、電子材料買賣。有關進出口貿易業務之經營。
近5日股價上漲10.74%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+626 張
- 外資買賣超：+389 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+237 張
- 融資增減：+715 張
- 融券增減：+11 張
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