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鉅亨速報

盤中速報 - 中探針(6217)大跌7.03%，報48.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:08

中探針(6217-TW)09日10:08股價下跌3.7元，報48.9元，跌幅7.03%，成交4,983張。

中探針(6217-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種精密探針製造及加工買賣、各種探針用測試治具之研發製造銷售。電子零組件、有線及無線電通信機械器材製造業、電子材料買賣。有關進出口貿易業務之經營。

近5日股價上漲10.74%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+626 張
  • 外資買賣超：+389 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+237 張
  • 融資增減：+715 張
  • 融券增減：+11 張

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