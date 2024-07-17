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鉅亨速報

盤後速報 - 捷波(6161)次交易(18)日除息2元，參考價59.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

捷波(6161-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為59.1元，相較今日收盤價61.10元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 61.10 2.0 3.27% 0.0
2023/07/27 45.0 2.5 5.56% 0.0
2022/06/27 29.2 3.0 10.27% 0.0
2021/08/02 28.5 1.6 5.61% 0.0
2020/07/14 19.2 0.9 4.69% 0.0

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