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鉅亨速報

盤後速報 - 大眾控(3701)次交易(18)日除息0.7元，參考價49.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

大眾控(3701-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為49.1元，相較今日收盤價49.80元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 49.80 0.7 1.41% 0.0
2023/07/13 66.1 0.49422 0.75% 0.0

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