盤後速報 - 大眾控(3701)次交易(18)日除息0.7元，參考價49.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
大眾控(3701-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為49.1元，相較今日收盤價49.80元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|49.80
|0.7
|1.41%
|0.0
|2023/07/13
|66.1
|0.49422
|0.75%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 中租-KY甲特(5871A)次交易(18)日除息3.8元，參考價94.1元
- 盤後速報 - 中租-KY(5871)次交易(18)日除權息6.7元，參考價152.45元
- 盤後速報 - 順天(5525)次交易(18)日除息1.2元，參考價39.8元
- 盤後速報 - 久陽(5011)次交易(18)日除息1元，參考價23.85元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇