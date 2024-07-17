盤後速報 - 歐買尬(3687)次交易(18)日除息1.57元，參考價98.93元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
歐買尬(3687-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.57元。
首日參考價為98.93元，相較今日收盤價100.50元，息值合計為1.57元，股息殖利率1.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|100.50
|1.5742
|1.57%
|0.0
|2023/07/20
|109.0
|1.5
|1.38%
|0.0
|2022/07/13
|95.4
|1.2
|1.26%
|0.0
|2021/07/06
|135.5
|0.5978
|0.44%
|0.0
|2020/07/08
|60.1
|0.069
|0.11%
|0.0
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