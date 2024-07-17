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鉅亨速報

盤後速報 - 歐買尬(3687)次交易(18)日除息1.57元，參考價98.93元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

歐買尬(3687-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.57元。

首日參考價為98.93元，相較今日收盤價100.50元，息值合計為1.57元，股息殖利率1.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 100.50 1.5742 1.57% 0.0
2023/07/20 109.0 1.5 1.38% 0.0
2022/07/13 95.4 1.2 1.26% 0.0
2021/07/06 135.5 0.5978 0.44% 0.0
2020/07/08 60.1 0.069 0.11% 0.0

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