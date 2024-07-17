盤後速報 - 谷崧(3607)次交易(18)日除息0.7元，參考價21.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
谷崧(3607-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為21.75元，相較今日收盤價22.45元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|22.45
|0.7
|3.12%
|0.0
|2023/07/20
|16.85
|1.0
|5.93%
|0.0
|2022/07/13
|12.85
|1.0
|7.78%
|0.0
|2019/07/04
|19.85
|0.5
|2.52%
|0.0
|2018/07/13
|25.8
|0.8
|3.1%
|0.0
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