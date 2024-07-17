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鉅亨速報

盤後速報 - 谷崧(3607)次交易(18)日除息0.7元，參考價21.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

谷崧(3607-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為21.75元，相較今日收盤價22.45元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 22.45 0.7 3.12% 0.0
2023/07/20 16.85 1.0 5.93% 0.0
2022/07/13 12.85 1.0 7.78% 0.0
2019/07/04 19.85 0.5 2.52% 0.0
2018/07/13 25.8 0.8 3.1% 0.0

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