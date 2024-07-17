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鉅亨速報

盤後速報 - 佳格(1227)次交易(18)日除息1.25元，參考價39.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

佳格(1227-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

首日參考價為39.5元，相較今日收盤價40.75元，息值合計為1.25元，股息殖利率3.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 40.75 1.25 3.07% 0.0
2023/07/20 40.8 1.29 3.16% 0.0
2022/07/21 44.0 1.9 4.32% 0.0
2021/07/26 54.7 2.5 4.57% 0.0
2020/07/16 66.6 2.65 3.98% 0.0

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