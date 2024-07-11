盤後速報 - 佳格(1227)下週(7月18日)除息1.25元，預估參考價39.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05
佳格(1227-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
以今日(7月11日)收盤價40.85元計算，預估參考價為39.6元，息值合計為1.25元，股息殖利率3.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳格(1227-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為嬰兒麥粉,麥片及相關產品之生產製造。食用油及滋養飲料粉之分裝,加工,銷售業務。一般進出口貿易。近5日股價下跌3.41%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|40.85
|1.25
|3.06%
|0.0
|2023/07/20
|40.8
|1.29
|3.16%
|0.0
|2022/07/21
|44.0
|1.9
|4.32%
|0.0
|2021/07/26
|54.7
|2.5
|4.57%
|0.0
|2020/07/16
|66.6
|2.65
|3.98%
|0.0
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