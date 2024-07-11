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鉅亨速報

盤後速報 - 佳格(1227)下週(7月18日)除息1.25元，預估參考價39.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05

佳格(1227-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(7月11日)收盤價40.85元計算，預估參考價為39.6元，息值合計為1.25元，股息殖利率3.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳格(1227-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為嬰兒麥粉,麥片及相關產品之生產製造。食用油及滋養飲料粉之分裝,加工,銷售業務。一般進出口貿易。近5日股價下跌3.41%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 40.85 1.25 3.06% 0.0
2023/07/20 40.8 1.29 3.16% 0.0
2022/07/21 44.0 1.9 4.32% 0.0
2021/07/26 54.7 2.5 4.57% 0.0
2020/07/16 66.6 2.65 3.98% 0.0

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