盤後速報 - 信大(1109)次交易(18)日除息1.2元，參考價18.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
信大(1109-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為18.75元，相較今日收盤價19.95元，息值合計為1.2元，股息殖利率6.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|19.95
|1.2
|6.02%
|0.0
|2023/07/13
|18.05
|0.8
|4.43%
|0.0
|2022/08/04
|19.85
|1.5035
|7.57%
|0.0
|2021/08/03
|25.25
|1.5
|5.94%
|0.0
|2020/07/16
|18.15
|1.1
|6.06%
|0.0
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