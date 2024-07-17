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鉅亨速報

盤後速報 - 信大(1109)次交易(18)日除息1.2元，參考價18.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

信大(1109-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為18.75元，相較今日收盤價19.95元，息值合計為1.2元，股息殖利率6.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 19.95 1.2 6.02% 0.0
2023/07/13 18.05 0.8 4.43% 0.0
2022/08/04 19.85 1.5035 7.57% 0.0
2021/08/03 25.25 1.5 5.94% 0.0
2020/07/16 18.15 1.1 6.06% 0.0

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