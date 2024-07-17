盤後速報 - 宏亞(1236)次交易(18)日除息0.65元，參考價24.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
宏亞(1236-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
首日參考價為24.8元，相較今日收盤價25.45元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|25.45
|0.65
|2.55%
|0.0
|2023/07/13
|23.8
|1.0
|4.2%
|0.0
|2022/07/19
|26.3
|0.5
|1.9%
|0.0
|2021/07/13
|15.7
|0.2
|1.27%
|0.0
|2020/07/14
|13.0
|0.3
|2.31%
|0.0
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