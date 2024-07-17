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鉅亨速報

盤後速報 - 宏亞(1236)次交易(18)日除息0.65元，參考價24.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

宏亞(1236-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

首日參考價為24.8元，相較今日收盤價25.45元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 25.45 0.65 2.55% 0.0
2023/07/13 23.8 1.0 4.2% 0.0
2022/07/19 26.3 0.5 1.9% 0.0
2021/07/13 15.7 0.2 1.27% 0.0
2020/07/14 13.0 0.3 2.31% 0.0

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