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鉅亨速報

盤後速報 - 信大(1109)下週(7月18日)除息1.2元，預估參考價18.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05

信大(1109-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月11日)收盤價19.75元計算，預估參考價為18.55元，息值合計為1.2元，股息殖利率6.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

信大(1109-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為有關水泥及水泥製品之生產及運銷。近5日股價上漲0.25%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 19.75 1.2 6.08% 0.0
2023/07/13 18.05 0.8 4.43% 0.0
2022/08/04 19.85 1.5035 7.57% 0.0
2021/08/03 25.25 1.5 5.94% 0.0
2020/07/16 18.15 1.1 6.06% 0.0

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