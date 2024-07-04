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鉅亨速報

盤中速報 - 亞通(6179)大漲7.15%，報35.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:51

亞通(6179-TW)04日09:51股價上漲2.35元，報35.2元，漲幅7.15%，成交6,368張。

亞通(6179-TW)所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。

近5日股價上漲8.24%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,519 張
  • 外資買賣超：+1,392 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+127 張
  • 融資增減：+55 張
  • 融券增減：+9 張

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