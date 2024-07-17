盤後速報 - 遠雄港(5607)下週(7月24日)除權息1.7元，預估參考價56.48元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
遠雄港(5607-TW)下週(7月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.9元，股票股利0.8元，合計股利1.7元。
以今日(7月17日)收盤價61.90元計算，預估參考價為56.48元，權息值合計為5.42元，股息殖利率1.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠雄港(5607-TW)所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌0.65%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|61.90
|0.9
|1.45%
|0.8
|2023/07/24
|73.7
|1.2
|1.63%
|1.0
|2022/08/08
|49.75
|1.6
|3.22%
|0.0
|2021/08/16
|39.1
|1.2
|3.07%
|0.0
|2020/08/06
|25.95
|1.0
|3.85%
|0.0
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