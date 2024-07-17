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鉅亨速報

盤後速報 - 遠雄港(5607)下週(7月24日)除權息1.7元，預估參考價56.48元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

遠雄港(5607-TW)下週(7月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.9元，股票股利0.8元，合計股利1.7元。

以今日(7月17日)收盤價61.90元計算，預估參考價為56.48元，權息值合計為5.42元，股息殖利率1.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠雄港(5607-TW)所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌0.65%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 61.90 0.9 1.45% 0.8
2023/07/24 73.7 1.2 1.63% 1.0
2022/08/08 49.75 1.6 3.22% 0.0
2021/08/16 39.1 1.2 3.07% 0.0
2020/08/06 25.95 1.0 3.85% 0.0

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