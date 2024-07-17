盤後速報 - 健椿(4561)下週(7月24日)除息1元，預估參考價54.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
健椿(4561-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月17日)收盤價55.30元計算，預估參考價為54.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
健椿(4561-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為精密主軸設計、製造、銷售。近5日股價上漲4.65%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|55.30
|1.0
|1.81%
|0.0
|2023/07/25
|26.0
|0.7
|2.69%
|0.0
|2022/07/19
|24.9
|0.9
|3.61%
|0.0
|2021/09/29
|28.4
|0.9
|3.17%
|0.0
|2020/07/16
|26.0
|0.25
|0.96%
|0.0
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