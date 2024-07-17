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鉅亨速報

盤後速報 - 健椿(4561)下週(7月24日)除息1元，預估參考價54.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

健椿(4561-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月17日)收盤價55.30元計算，預估參考價為54.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

健椿(4561-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為精密主軸設計、製造、銷售。近5日股價上漲4.65%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 55.30 1.0 1.81% 0.0
2023/07/25 26.0 0.7 2.69% 0.0
2022/07/19 24.9 0.9 3.61% 0.0
2021/09/29 28.4 0.9 3.17% 0.0
2020/07/16 26.0 0.25 0.96% 0.0

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