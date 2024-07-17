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鉅亨速報

盤後速報 - 王道銀行(2897)下週(7月24日)除息0.44元，預估參考價10.41元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

王道銀行(2897-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.44元。

以今日(7月17日)收盤價10.85元計算，預估參考價為10.41元，息值合計為0.44元，股息殖利率4.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

王道銀行(2897-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 10.85 0.44124 4.07% 0.0
2023/07/27 10.25 0.38 3.71% 0.0
2022/07/19 8.22 0.2999 3.65% 0.0
2021/07/26 7.27 0.2 0.0% 0.0
2020/07/31 7.31 0.401 0.0% 0.0

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