盤後速報 - 王道銀行(2897)下週(7月24日)除息0.44元，預估參考價10.41元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
王道銀行(2897-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.44元。
以今日(7月17日)收盤價10.85元計算，預估參考價為10.41元，息值合計為0.44元，股息殖利率4.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
王道銀行(2897-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|10.85
|0.44124
|4.07%
|0.0
|2023/07/27
|10.25
|0.38
|3.71%
|0.0
|2022/07/19
|8.22
|0.2999
|3.65%
|0.0
|2021/07/26
|7.27
|0.2
|0.0%
|0.0
|2020/07/31
|7.31
|0.401
|0.0%
|0.0
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